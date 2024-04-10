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Artvin'de LPG'li araç tünelde alev aldı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde T13 tüneli içinde LPG'li araç alev aldı. Kara yolu trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan panik ve korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 11.00 sıralarında Yusufeli ilçesi tünel kavşağında meydana geldi. Önder Köse'ye ait Jeep marka LPG'li araç, T13 tünelinde yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracı tamamen kaplarken kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme işlemi sonrası kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yaşanan korku ve panik anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yusufeli Artvin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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