2024 ARTVİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Artvin'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Artvin Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Artvin'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Mehmet Kocatepe CHP'den Bilgehan Erdem ve İYİ Parti'den Demirhan Elçin yarıştı.Peki, Artvin'de hangi parti, kim önde? Artvin'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ARTVİN YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Artvin'de il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ARTVİN'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Ardahan Belediye Başkanlığı yarışında birçok parti kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.