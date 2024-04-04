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Artvin-Yusufeli Karayolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

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Artvin- Yusufeli karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan anı ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Artvin- Erzurum karayolunun 1. kilometresinde sabah saatlerinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yol geçici olarak ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyruklar oluşmasına neden oldu. Karayolları ekipleri tarafından yol temizleme çalışmaları başlatılırken, uzun uğraşlar sonrasında yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Bölgede düşmeye devam eden kaya ve taş parçaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, heyelan riskinin devam ettiği yolda temizleme çalışmaları Karayolları ekiplerince sürdürülüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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