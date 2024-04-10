Artvin'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yusufeli- Artvin kara yolu Merkez Viyadüğü mevkisindeki T13 tüneli içinde, Önder Köse'nin kullandığı 06 BCH 402 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı.
Alevlerin kısa sürede aracı tamamen kaplaması sonucu kara yolu trafiğe kapandı.
Durumu fark ederek araçtan inen sürücünün ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Güzergahta ulaşım, kullanılamaz hale gelen aracın çekilmesiyle normale döndü.