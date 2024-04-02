Artvin Arhavi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Artvin'in Arhavi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Tepeyurt köyü Yukarı Şahinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Arhavi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 4 hektar alanı etkileyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir incelemelerde bulundu.