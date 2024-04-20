Artvin'de 29. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali Başladı

Artvin'de bu yıl 29'uncusu düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali"nde 103 boğa güreşiyor.

Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübünce, Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada gerçekleştirilen etkinlikte Artvin ve ilçelerinden getirilen boğalar yer alıyor.

Festivalin ilk gününde deste, ayak ve küçük kategorilerinde 42 boğa güreşti.

Deste kategorisinde Şeref Özdemir'e, ayak kategorisinde Bilgehan Demirkıran'a ve küçük orta kategorisinde de Veysel Kurt'a ait boğalar birinci oldu.

"Bizler, yöremizin kültürünü yaşatıyoruz"

Kulüp Başkanı Mevlüt Akıcı, gazetecilere festivale katılımın yoğun, güreşlerin de heyecanlı olduğunu söyledi.

Festivalde 103 boğanın güreştiğini belirten Akıcı, "Yarın da 61 boğa arenada olacak. Boğa sahiplerine başarılar diliyorum. Yılın ilk boğa güreşlerine ev sahipliği yapıyoruz, heyecan dorukta. Bizler, yöremizin kültürünü yaşatıyoruz." dedi.

Yusufeli Kaymakamlığı koordinasyonunda iki gün sürecek festivalde deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı, süper baş ve baş boğa olmak üzere 7 kategoride 90 bin lira ödül dağıtılacak.