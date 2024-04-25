Üye Girişi
Haberler

Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de Vali Cengiz Ünsal başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve önemi vurgulandı.

Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Vali Yardımcısı Ömer Kıraç, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ünsal, uyuşturucunun toplumun temellerini sarsan ciddi bir tehlike olduğunu belirterek, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekti.

Türkiye'de bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının yoğun şekilde yürütüldüğünü ifade eden Ünsal, bağımlılıkla mücadelede sürekliliğin ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliğinin önem arz ettiğini vurguladı.

Vali Ünsal, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların koordineli ve kararlı şekilde devam edeceğini kaydederek, konunun hassasiyetine binaen ilgili kurum müdürlerine gerekli çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi talimatını verdi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunca bir önceki toplantıda alınan kararlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Toplantı, kurul üyelerinin karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Artvin Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat ve Banu Parlak davası ne oldu? Dilan Polat ile Banu Parlak duruşmasında karar belli oldu mu? Öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan öğretmen kim? Olay nerede oldu? Dilan Polat çıkıyor mu? Dilan Polat, Banu Parlak duruşmasında ağladı mı? Nilda Polat'a dokunmak istedi, eşinin elini tuttu... 22 Nisan hangi burç? 22 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 22 Nisan tarihi hangi burç olur? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Ahmet Can kimdir? Ahmet Can Altıntaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Can puan aldı? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü? Çorlu tren kazası ne zaman, kaç yılında oldu? Ehliyet alımında yeni bir karar! Kimler ehliyet alamayacak? Ehliyet alabilmenin şartları neler? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü tam gün mü, yarım gün mü tatil olacak 2024? ADET GECİKMESİ NEDEN OLUR? Adet gecikmesinin en yaygın sebebi ne? Çorlu tren kazası duruşması ne zaman? Çorlu tren kazası davası ne oldu? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Bilge Can kimdir? Bilge Can kaç yaşında, nereli? Bilge kaç puan aldı? Demet Akalın ve kiracı olayı ne? DEMET AKALIN kiracısı ile kriz mi yaşadı? Demet Akalın, evini ne kadara kiraladı, olay ne? Sevda Türküsev kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev biyografisi! Kilis Belediyesi hangi parti? Kilis Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? FAİZ ARTTI MI? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title