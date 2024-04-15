Arhavi'de su kanalına düşen şahıs hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde duvarın üzerinden su kanalına düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şevket Yılmaz (66), evinin yakınlarında bulunan yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki su kanalının duvarından kanalın içine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Su kanalından çıkartılan Yılmaz, kaldırıldığı Arhavi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN