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Artvin'de yaralı bulunan leylek tedavi edildi ve doğaya salındı

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Artvin'in Derinköy köyünde yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edildi. İki haftalık tedavi sürecinin ardından leylek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Artvin'de yaralı halde bulunan leylek, iki haftalık tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Merkeze bağlı Derinköy'de 6 Nisan'da yol kenarında yaralı leylek olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

DKMP ekiplerince teslim alınan ve vücuduna saçma isabet ettiği belirlenen leylek, tedavi edildi.

Leylek, iki haftalık tedavi sürecinin ardından yaralı bulunduğu alandan doğaya salındı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Hayvan Hakları Çevre Güncel Haberler

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