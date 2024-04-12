Artvin'de Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi Düzenlendi

Artvin'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi" düzenlendi.

Artvin Garnizon Komutanlığınca kentteki bir alışveriş merkezinde organize edilen sergide, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne Mehmetçik'in faaliyetlerinin anlatıldığı 114 fotoğraf yer aldı.

Sergiyi gezen çocuklara, 25. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında görevli askerler tarafından Türk bayrağı ve balon hediye edildi.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden ziyaretçilerden Osman Üstün, fotoğrafların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her dönem ve koşulda nasıl görev yaptığını gösterdiğini ifade etti.

Sergi, 21 Nisan Pazar gününe kadar gezilebilecek.