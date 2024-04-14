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Adrenalin Meraklıları Artvin'de Buz Tutmuş Göle Girdi

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Artvin'de bir grup adrenalin meraklısı buz tutmuş göle girdi

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan buz tutmuş Karagöl'e giren bir grup adrenalin meraklısı sporcu soğuk havaya aldırış etmeden suyun tadını doyasıya çıkardı. Ardından Hopa ilçesinde bulunan Karadeniz'in azgın sularında soğuk su yüzme antrenmanı yaptılar.

Artvin'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl-Sahara Milli Parkı bu kez çok farklı bir ziyaretçi ağırladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan deniz ve göllerine soğuk havalarda giren Avcılar 3K Triatlon Derneği üyeleri bu kez Şavşat ilçesinde bulunan ve bir bölümü buz tutmuş olan Karagöl'e girdi.

Ramazan bayramı tatili dolayısıyla Karadeniz turu kapsamında Artvin'e gelen Avcılar 3K Triatlon Derneği üyeleri, buz tutan Şavşat Karagöl'ün henüz çözülmediğini duyunca antrenman yapmak için bölgeye gitti. Avcılar 3K Triatlon Derneği başkanı İlyas Öztürk ve spor komisyonu başkanı Önder Uzun buz gibi göle girerek suyun keyfini doyasıya çıkardı.

Grup daha sonra Hopa ilçesinde bulunan denize girdi. Karadeniz'in azgın ve buz gibi sularına aldırış etmeden antrenmanlarını gerçekleştirerek herkesi soğuk su sporuna davet ettiler.

Avcılar 3K Triatlon Derneği, Spor Komisyonu Başkanı Önder Uzun, "Soğuk su yüzmesi Türkiye'de çok bilinmeyen bir branş, Almanya başta olmak üzere bir çok ülkede iddialı sporcular var. Dün de Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl'e girdik. Göl Buz tutmuştu. Buzları kırarak üstünden geçtik. Bugün de Artvin Hopa'da deniyoruz, Karadeniz'in buz gibi sularında antrenman yaptık" dedi.

Avcılar 3K Triatlon Derneği Başkanı İlyas Öztürk ise, "Dün Şavşat'ta buz tutan gölde yüzdükten sonra Karadeniz sıcak geldi, ama burada da ciddi soğuk var. Türkiye'de fazla yaygınlaşmadı ama bu sporu herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz Şavşat Artvin Hopa Spor Yaşam Spor Güncel Haberler

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