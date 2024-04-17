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Artvin'de aç kalan ayılar kayak tesisine dadandı

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Artvin'de aç kalan ayılar kayak tesisine dadandı

ARTVİN - Artvin'de aç kalan ayılar yiyecek aramak için Atabarı Kayak Merkezi'ndeki bulunan personel ve idari binalara zarar verdi. Kapıları ve camları kıran ayılar içeride yiyecek aradı.

2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan ve mevsim nedeniyle kapalı durumdaki Atabarı Kayak Merkezi'ne gelen ayılar Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne, JAK, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, personel ve idari 6 binaya ve özel sektöre ait bir işletmeye girdi. Kapı ve pencereleri parçalayarak binalara giren ayılar, dolaplarda yiyecek ararken, tesislere maddi hasar verdi.

Konuyla ilgili Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Atabarı Kayak Merkezimizin idari ve personel binalarında, yaban hayvanı saldırısı nedeniyle maddi hasar oluşmuştur. Konu ile ilgili, Jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince incelemelerde bulunularak gerekli tespitler yapılmış olup, can güvenliğini tehdit edecek her hangi bir unsura rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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