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Artvin'de gazetecinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

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Artvin'de gazetecinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

ARTVİN - Artvin'de meydana gelen kazada araçta bulunan 2 gazeteciden biri hayatını kaybetti. Kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkeze bağlı Oruçlu Köyü'nde saat 18.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 FZJ 841 plakalı Dacia Dufster aracının sürücüsü gazeteci Fatih Tüysüz (37), Yusufeli'nden Artvin'e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan gazeteci Tolga Gül yaralandı. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Tüysüz ise hastanede tedavisi sürüyor. Kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artvin Kaza 3.Sayfa Medya Güncel Haberler

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