Arhavi'de su kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Arhavi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Şevket Yıldız, Devlet Su İşleri'ne ait olan ve taşeron firma tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan su kanalına düşerek hayatını kaybetti.

Arhavi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı taşeron firma tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan su kanalına düşen 66 yaşındaki Şevket Yıldız, bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.