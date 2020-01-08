Haberler » Spor » Wanda Nara, Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı - Spor

Wanda Nara, Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

08.01.2020 20:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:06
Wanda Nara, Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

PSG'de forma giyen Arjantinli golcü 'nin eşi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Seksi model, bu kez de sosyal medya hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde 400 binden fazla beğeni aldı. Wanda Nara'nın 'da 6 milyon takipçisi bulunuyor.

"BEN SEKSİ OLMAK İSTİYORUM"

Correiro Dello Sport'a konuşan Nara, "Mauro ile yaş farkımız nedeniyle sorun yaşadım, ondan 7 yaş büyüğüm. Ben seksi olmak istiyorum, sosyal medyada da bu böyle. Bir karakterin arkasına saklanıyorum." demişti.

Wanda Nara, 2013'ten bu yana Mauro Icardi ile birlikte
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler