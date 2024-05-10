Mbappe PSG'den ayrıldı mı? Fransız devi Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kylian Mbappe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Peki, Mbappe PSG'den ayrıldı mı? Real Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyordu. Detaylar...

MBAPPE PSG'DEN AYRILDI MI?

Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız yıldızı Kylian Mbappe, takımdan ayrılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Mbappe, bir video paylaşarak "Pazar günü Parc Des Princes'te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

MBAPPE REAL MADRİD'E Mİ GİDECEK?

Geçtiğimiz sezonun başında Real Madrid ile adı sıklıkla anılan ancak Paris Saint-Germain'de kalan Kylian Mbappe'nin İspanyol deviyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından dev transferi açıklamaya hazırlanıyor.

MBAPPE PSG'DE KAÇ GOL ATTI?

Paris Saint-Germain formasıyla 306 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, bu karşılaşmalarda 255 gol, 108 asistlik performans sergiledi. Fransız yıldız 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.