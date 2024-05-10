Kırıkkale'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Kırıkkale'de kavşakta otomobiliyle drift atan sürücüye, 32 bin 233 lira para cezası uygulandı. Sürücünün drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki kavşakta otomobiliyle drift atan şahsı gören motosikletli yunus timleri harekete geçti. Ekipler tarafından kısa sürede durdurulan otomobildeki sürücüye, çağrılan trafik ekiplerince 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, şahsın drif attığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ise Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kameraya yansıyan görüntüde, şahsın kavşakta drift attığı görülüyor. Daha sonra motosikletli yunus timleri, drift atan otomobili takip ederek durduruyor. - KIRIKKALE