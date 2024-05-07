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CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi istifa etti

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CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, yaşadıkları haksızlıklar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beraberindeki kadın kolları yönetiminin de istifa ettiğini belirtti.

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, yaşadıkları haksızlıklar nedeniyle CHP İl Kadın Kolları Başkanlığından yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açzıkladı.

Fatma Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Niğdeliler, kıymetli partililerim, sayın basın mensupları, yaşadığım haksızlıklar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Kadın Kolları Başkanlığından bugünden itibaren istifa etmiş bulunmaktayım. Benimle birlikte bu yolu yürüyen kadın kolları yönetiminde yer alan değerli arkadaşlarım da istifa etmiştir. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Niğde Gençlik Kolları Başkanı Orpen Nergiz de haksızlığa uğradığını belirterek, görevden alındığını açıklamıştı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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