Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski hakem Ahmet Çakar'a kendisi hakkında FETÖ'nün iletişim uygulaması Bylock'u kullandığına ve iki telefonunda da bulunduğuna dair ifadeleri sonrası dava açmıştı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

"ŞİMDİ TEKRAR HAYKIRIYORUM"

Duruşmadan çıkar çıkmaz konuyla ilgili bir paylaşım yapan Çakar, Büyükekşi'yi yine ağır sözlerle eleştirdi. Çakar, " İstanbul Çağlayan Adliyesi, saat 10:10. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Bylockçu ve yalancı" dediğim için, çıktığım mahkemenin ilk duruşmasında beraat ettim. Şimdi tekrar haykırıyorum: "Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın" ifadelerini kullandı.