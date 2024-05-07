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Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Eski hakem Ahmet Çakar'a açtığı davanın ilk duruşması bügün görüldü. Duruşmada beraat eden Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyükeşi'yi yine sert eleştirdi. Çakar, "İstanbul Çağlayan Adliyesi, saat 10:10. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Bylockçu ve yalancı" dediğim için, çıktığım mahkemenin ilk duruşmasında beraat ettim. Şimdi tekrar haykırıyorum: "Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski hakem Ahmet Çakar'a kendisi hakkında FETÖ'nün iletişim uygulaması Bylock'u kullandığına ve iki telefonunda da bulunduğuna dair ifadeleri sonrası dava açmıştı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

"ŞİMDİ TEKRAR HAYKIRIYORUM"

Duruşmadan çıkar çıkmaz konuyla ilgili bir paylaşım yapan Çakar, Büyükekşi'yi yine ağır sözlerle eleştirdi. Çakar, " İstanbul Çağlayan Adliyesi, saat 10:10. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Bylockçu ve yalancı" dediğim için, çıktığım mahkemenin ilk duruşmasında beraat ettim. Şimdi tekrar haykırıyorum: "Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın" ifadelerini kullandı.

Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu

Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Serkan GÜNGÖREN:

DOĞRU SÖYLEYENİ DOKUZ KÖYDEN KOVARLAR.

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Arman Usa:

ali koc un kredisini sahip cik

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