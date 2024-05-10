TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman son dönemde birbirinden skandal videoların paylaşıldığı sosyal medya platformu TikTok'un kapatılıp kapatılmayacağına yönelik konuştu. Peki, TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? Tiktok ne zaman yasaklanacak?

TIKTOK TÜRKİYE'DE YASAKLANACAK MI?

Komisyon Başkanı Yayman, sosyal medyadaki 'trolleşmenin' tehlikelerine dikkat çekti. Yayman, 'trolleşme' tehlikesiyle sadece gazetecilik alanında değil, siyasette ve hayatın her alanında maalesef bir karşı karşıya bulunulduğunu belirtti. Yayman bu durumun ne yönetilebilir, ne sürdürebilir ne de kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

TBMM TIKTOK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Yayman, sosyal medya X platformunu Türkiye'de temsilcilik açmaya davet ederek şunları belirtti; "TBMM çatısı altında tüm dijital ağlara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Hiç kimse dokunulmaz değil, hiç kimse kendisini yasamanın, yargının, yürütmenin üzerinde göremez. Kimse içinde bulunduğu ülkenin kanunlarının, hukukun üstünde kendini göremez. Nasıl ki Kanada, Fransa, İngiltere, Avusturya, Danimarka gibi ülkelerde iş birliği yaparak çalışmalarınızı yürütüyorsunuz, burada da hukuka, kanuna uymanız gerekiyor. Bu konular çok tartışıldı, artık son kez söylüyorum. X'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız. 'Temsilcilik açacağız' dediniz, bu sözde kaldı. Sonra el değişti yeni bir oryantasyon süreci, biz bunu da makul karşılıyoruz ama diğer tüm sosyal ağlar buraya gelip fikirlerini, Türkiye'ye dair düşüncelerini, Türkiye'de yapmak istediklerin anlatırken X'in kendini böyle görmesini kabul etmiyoruz."