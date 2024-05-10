Yalı Çapkını CANLI İZLE! 10 Mayıs Yalı Çapkını 70. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Gelen tehdit mesajıyla endişelenen Ferit, kimsenin zarar görmemesi için güvenlik önlemlerinin daha da artırılmasını ister. Asuman'ın Doruk'la olan uygunsuz görüntülerinin internete düşmesi aileyi sarsarken, Halis Ağa ortaya çıkan bu gerçeğe büyük tepki gösterir. Doruk'u bulmak için büyük bir mücadeleye girişen Ferit, ona bu yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. Evden kovulan İfakat, Halis Ağa'nın gözündeki yerini kazanabilmek için yeni bir planı devreye sokar. Sağlığıyla ilgili hiç beklemediği bir gelişmeyi öğrenen Seyran, yeni ve büyük kararlar almak için harekete geçer. Tehdit mesajının sahibine ulaşmaya çalışan Ferit, aradığı düşmanın çok yakınında olduğundan haberdar değildir.

YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM CANLI İZLE!

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 69. bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.