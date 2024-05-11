Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de Sosyal Medya Dolandırıcıları Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü ve 10 milyon lira dolandırdıklarını tespit etti. Operasyonda cep telefonları, sim kartlar, pos cihazları ve banka-kredi kartları ele geçirildi.

Tunceli'de sosyal medya üzerinden "kolay para kazanma ve yatırım vaadiyle" dolandırıcılık yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu M.S, A.E. ve S.E'nin, çok sayıda kişiyi kolay para kazanma ve yatırım vaadiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Mersin'deki adreslerinde yakalayarak Tunceli'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. ve S.E. tutuklandı, A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyondaki aramalarda ise 4 cep telefonu, 3 sim kart, 4 pos cihazı ve 8 banka-kredi kartı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Tunceli Banka 3.Sayfa Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title