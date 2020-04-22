Ünlüler ve çocuklar 23 Nisan klibinde buluştu
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23 Nisan, Yaşam

Ünlüler ve çocuklar 23 Nisan klibinde buluştu

Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına hazırlanan 'Güzel Çocuk' isimli marş için evlerinde kamera karşısına geçti.

22.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:04
Ünlüler ve çocuklar 23 Nisan klibinde buluştu

Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına hazırlanan 'Güzel Çocuk' isimli marş için evlerinde kamera karşısına geçti. Genç şarkıcı Gökhan Bölükçü'nün seslendirdiği marşa, çocuklar da eşlik etti.

Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde geçirmek zorunda kalan çocuklara moral veren bir marş hazırlandı. Sözleri İlkay Göçmen'e, müziği Gökhan Bölükçü'ye, düzenlemesi Mustafa Arslanyürek'e ait olan 'Güzel Çocuk' isimli marş için, bir de klip çekildi. Aralarında müzisyen ve oyuncuların bulunduğu çok sayıda ünlü isim, evlerinde kendi imkanlarıyla çektikleri videolarla klibe dahil oldu. Ünlü DJ ve prodüktör Emrah Karaduman, Grammy ödüllü ABD'li sanatçı Maya Azucena'nın yanı sıra, Burak Demir, Semra Güzel, Yaprak Durmaz, Giray Özdenoğlu, Şebnem Schaefer, Nihan Şahenk, Ahmet Dursun, Ercan Özdal, Sena Yıldız gibi müzik ve sanat camiasından sevilen isimler çocuklarla aynı videoda buluştu. Habib Yücel'in yönetmenliğini yaptığı klip, renkli görüntülere sahne oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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