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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği

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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir etkinlik düzenledi. Büyükelçilik çalışanları, Türk vatandaşları ve davetliler çocuklarıyla birlikte etkinliğe katıldı. Büyükelçi Paçacı, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın yanı sıra baharın gelişini de kutladıklarını belirtti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı'nın ev sahipliğindeki etkinliğe büyükelçilik çalışanları, Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler çocuklarıyla katıldı.

Büyükelçi Paçacı, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "İslamabad'da bulunan Türk varlığını burada Türkiye Büyükelçiliğimizde bir araya getirmek istedik." dedi.

Etkinliğe katılan misafirlere teşekkür eden Paçacı, "Burası sizlerin evi. Böyle bir imkanımız var. Hep birlikte değerlendirmek istedik." diye konuştu.

Paçacı, 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı'nın yanı sıra baharın gelişini kutlamak için de bir vesile olduğunu belirtti.

Etkinlikte çocuklar için çeşitli oyunlar düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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