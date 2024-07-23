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CHP Milletvekili Balıkesir'deki Altın Madeni İhalelerine Tepki Gösterdi

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Balıkesir'de yapılacak altın madeni ihalelerine tepki gösterdi ve iptal edilmesini istedi.

ANKARA - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; Balıkesir'de altın arama ve işletme ihalelerine tepki gösterdi. Sarı, "4500 futbol sahası büyüklüğündeki doğanın hayat bulduğu Balıkesir topraklarına altın madeni için nasıl kıyacaksınız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yüz binlerce hektar büyüklüğündeki 545 sahayı maden aramasına açmak için ihaleye çıkaracağını duyurdu. Üçü altın madeni için yapılacak ihaleler, Balıkesir'in İvrindi ve Altıeylül sınırlarında yer alıyor. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu'nda bugün yaptığı konuşmada ihaleleri gündeme getirdi ve iptal edilmesini istedi.

"Doğanın hayat bulduğu Balıkesir topraklarına altın madeni için nasıl kıyacaksınız?"

"AKP iktidarı, vahşi ve sürdürülemez maden politikalarına aralıksız devam ediyor" diyen Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarının bitmek tükenmek bilmeyen altın hırsı, akıllarını kör etti. Vahşi ve sürdürülemez maden politikalarınıza aralıksız devam ediyorsunuz.  545 maden saha için ihaleye çıkan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in doğasıyla zengin ve verimli topraklarının talanına davetiye çıkarıyor. Balıkesir'in İvrindi ve Altıeylül sınırında 3 altın madeni arama ve işletme ihalesi yarın yapılacak. Gecikmeden bu ihaleleri iptal edin. Aklımız almıyor. 4500 futbol sahası büyüklüğündeki doğanın hayat bulduğu Balıkesir topraklarına altın madeni için nasıl kıyacaksınız? Daha önce, İvrindi Gökçeyazı başta olmak üzere toplam 16 köyün topraklarını, suyunu, tarım ve hayvancılığını tehdit eden altın madenini istemeyen hemşehrilerimin sesini buradan duyurdum. Kulak asmadığınız gibi şimdi yeni madenler için ihaleye çıkıyorsunuz. Altın madeni hırsının öldürdüğü ruhlarınız; çevreyi, doğayı, insanlığınızı ve geleceğimizi de yok ediyor. Yeter artık bu talan sevdanızdan vazgeçin."

Kaynak: ANKA / Güncel

Tbmm Genel Kurulu Milletvekili Balıkesir Maden Çevre Enerji Politika Güncel Haberler

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