CHP Milletvekili Tahsin Becan, vergi paketiyle ilgili eleştirilerde bulundu

(ANKARA) - CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan vergi paketiyle ilgili "Çeken yine gariban, yoksul, emekçi oluyor. Bu memlekette vergilerin yüzde 76'sı, dolaylı vergilerden alınıyor. Yani fabrikatör ile işçi aynı vergiyi ödüyor. Oysaki çok kazananın gelirinden çok, az kazananın az, hiç kazanmanın hiç vergi vermemesi lazım" dedi.

Tahsin Becan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile iktidarın ekonomi politikalarına ilişkin açıklama yaptı. Vergide adalet olmadan eşitlik ve sosyal barışın olmayacağını belirten Becan, "Her türlü vergiye yüzde 50'nin üzerinde zam yapıp, halkın borcundan bile vergi kesecek kadar gözü dönen iktidarın, tuzu kurulara, canı isterse vergi ödeyenlere ve teşvikler alanlara dokunulmuyor" dedi.

Meclis'in geçen bir yılında vergi kanunlarını 86 maddesinde değişiklik yapıldığına dikkat çeken Becan, şunları kaydetti:

"Sunulan teklifle birlikte, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununu 17 maddeyle 3 kez, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununu 7 maddeyle 4 kez, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu 30 maddeyle 3 kez, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 11 maddeyle 2 kez, 213 sayılı Vergi Usul Kanununu 15 maddeyle 2 kez, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 3 maddeyle 2 kez ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununu ile 6802 sayılı Giderler Vergisi Kanununu 1'er kez değiştirilmiştir. Bu durum, vatandaşın cebine Mehmet Şimşek'in nasıl el attığının en açık örneğidir."

"Çeken yine gariban, yoksul, emekçi oluyor"

"Çeken yine gariban, yoksul, emekçi oluyor. Bu memlekette vergilerin yüzde 76'sı, dolaylı vergilerden alınıyor. Yani fabrikatör ile işçi aynı vergiyi ödüyor" diyen Becan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Oysaki çok kazananın gelirinden çok, az kazananın az, hiç kazanmanın hiç vergi vermemesi lazım. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, her fırsatta, meydanda, mecrada söylediği gibi vergide adalet istiyoruz. Bu kadar zengin, bu kadar patron, bu kadar holding toplam verginin onda birini verirken, bu kadar işçi, bu kadar memur, bu kadar çiftçi, bu kadar yoksul yüzde 90'ını veriyor."

"Yurt dışı çıkış harcı, Anayasa'daki seyahat hürriyetine engel"

Teklifin 51.maddesiyle Anayasa'ya aykırı olan yurt dışına çıkış harcının ölçüsüz artırılarak 50 TL'den 500 TL'ye çıkartılması eleştiren Becan, "Anayasa'nın 'yerleşme ve seyahat hürriyeti' başlıklı 23 üncü maddesi vatandaşın yurtdışına çıkma hürriyeti ancak bir suçun varlığı sebebiyle ve hakim kararına bağlı olarak sınırlandırılabilir ancak bu harç ödenmediği takdirde vatandaşların yurtdışına çıkışına izin verilmemektedir" diyerek tepki gösterdi. Becan, konuya ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Bu harç ödeme yükümlülüğü isteğe bağlı olarak yurtdışına çıkarken değil de döndükten sonra da ödenebilen bir yükümlülük olsaydı o takdirde bu harç uygulamasının seyahat hürriyetini engellediğinden bahsedilmezdi. Ayrıca konunun diğer boyutu da bu harcın gerçekten kamusal bir hizmetten faydalanılması sonucu mu alınıp alınmadığıdır. Harçları vergiden ayıran en önemli özellik harcın belirli bir kamusal hizmetin karşılığı olarak alınmasıdır. Pasaport kontrolü ve çıkış tarihinin vurulması aslında vatandaşlar bakımından bir hizmet niteliğinde olmadığından söz konusu yurt dışı çıkış harcı 'vergi ödevi' kapsamı içinde değerlendirilebilecek bir harç da olup olmadığı tartışılır."