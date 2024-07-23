DEM Parti Grup Toplantısı Tuncer Bakırhan'ın Annesinin Vefatı Nedeniyle İptal Edildi
DEM Parti'nin TBMM'de yapılacak olan grup toplantısı, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın annesinin vefat etmesi sebebiyle iptal edildi.
(ANKARA) - DEM Parti'nin TBMM'de bugün yapılacak grup toplantısı Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın annesinin vefat etmesinden dolayı iptal edildi.
Partiden yapılan bilgilendirmede, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan'ın vefat ettiği belirtildi. Partinin bugün saat 12.45'te gerçekleştirilecek grup toplantısı iptal edildi.