Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek?

Kamuda tasarrufu artırmak amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre kamu görevlileri sadece bir görevleri için maaş alabilecek. Vatandaşlar, kamuda tek maaş düzenlemesinin detaylarını merak ediyor.

KAMUDA TEK MAAŞ NE DEMEK?

İlgili düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece özel veya kamudan gelme ayrımı gözetmeksizin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevlerden sadece bir görev için ücret alabilecek. Bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 98 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Personel, hangi görevin ücretini alacağını asli görevli olduğu kuruma beyan edecek. Birden fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgilinin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilecek. Öte yandan sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20'den, yüzde 30'a çıkarılacak.

KAMUDA TEK MAAŞ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teklifin ilk halinde 1 Eylül 2024 tarihinde uygulamaya girmesi planlanan tek ücret düzenlemesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.