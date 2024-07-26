Üye Girişi
Haberler

Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda, tasarruf paketinin altyapısını oluşturan ve kamu kurumu yönetimlerine atananlara tek ücret sınırı getiren teklif kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan tasarruf paketine son dakika değişikliği yapılarak, özel sektörden kamu kurumları yönetimlerine atananlara da tek ücret sınırı getirildi.

Kamuda tasarrufu artırmak amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre kamu görevlileri sadece bir görevleri için maaş alabilecek. Vatandaşlar, kamuda tek maaş düzenlemesinin detaylarını merak ediyor.

KAMUDA TEK MAAŞ NE DEMEK?

İlgili düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece özel veya kamudan gelme ayrımı gözetmeksizin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevlerden sadece bir görev için ücret alabilecek. Bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 98 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Personel, hangi görevin ücretini alacağını asli görevli olduğu kuruma beyan edecek. Birden fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgilinin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilecek. Öte yandan sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20'den, yüzde 30'a çıkarılacak.

KAMUDA TEK MAAŞ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teklifin ilk halinde 1 Eylül 2024 tarihinde uygulamaya girmesi planlanan tek ücret düzenlemesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Tbmm Genel Kurulu Kamu Gündem Finans Politika Ekonomi Haberler Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi

Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi

 Kuledeki 'şantaj' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin

Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin

Bakmadan Geçme

Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi? Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek? Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Filenin Sultanları kadrosunda değişiklik! Tuğba neden yok? UEFA Ülke puanı sıralaması son durum || Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? 26 TEMMUZ HAVA DURUMU || Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminleri 11 üniversiteye yeni rektör atandı! Hangi üniversitelere rektör atandı?
Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title