CHP Milletvekili Cumhur Uzun Emeklilerin Sorunlarını Gündeme Getirdi

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada iktidar milletvekillerine "Emekli, yıllarca yaşamın tüm zorluklarına rağmen ülkesi ve milleti için durmaksızın çalışmış, gençliğini, enerjisini bu ülke için harcayıp tüketmiş, şimdi ise kalan ömründe sizden huzur içinde yaşayacağı bir ülke yönetmenizi, ihtiyaçlarını giderebildiği, torunlarını sevip okşayabildiği, onları mutlu edebildiği bir yaşam bekleyen kişidir" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TBMM Genel Kurulu'nda emeklilerin sorunları hakkında konuştu. Konuşmasında AKP iktidarının emeklileri yoksulluğa mahkum ettiğini dile getiren Uzun, "Siz ise bu kişileri, 22 yıllık iktidarınızın sonunda, açlığa, yoksulluğa ve hatta sefalete mahküm ettiniz. Yaşama sevinçlerini yok ettiniz" dedi. Uzun, şunları söyledi:

"19 bin lira açlık sınırı olarak açıkladığınız parayı bile onlara çok görerek, 10 bin lira ile aç, açıkta yaşa dediniz. Karnını doyurma, insanca bir yaşam sürdürme, sağlığına bakma, sürün sürünebildiğin kadar dediniz. Bir de utanmadan, sıkılmadan 2024 yılını da emekliler yılı ilan ederek, kendileriyle adeta alay ettiniz. Bu mudur sizin büyüğünüze saygınız. Bu mudur sizin emeklinize saygınız, sevginiz, minnetiniz… Bakın emekliye reva gördüğünüz bu sefalet maaşıyla, sadece kendisine değil, ölen kızının- oğlunun çocuklarını yanına alarak torunlarına bakmak zorunda olanlar var.

"Yandaşınıza, garantili ihalecilerinize, koruyup kolladığınız bir avuç insana aktardığınız kaynağı kesin"

5 – 6 bin lira ile ihtiyaçlarını gidermek zorunda olan, dul ve yetimler var. Kendisine yetemediği halde, boşanarak baba evine, yanında çocuğu ile dönen evladına ve torununa bakmak zorunda kalanlar var. Dramlar var. Sefalet var. İlerleyen yaşına rağmen çöp toplayanlar var. Pazarda atılan sebze meyveyi toplayıp yiyenler var. Yüzü gülmeyen insanlar var. Her gün bir kez daha kahrolanlar var. Ayıptır. Günahtır. Yapmayın bunu emeklilerimize. Yandaşınıza, garantili ihalecilerinize, koruyup kolladığınız bir avuç insana aktardığınız kaynağı kesin. Emeklimize dönün yüzünüzü, verin emeklimizin hakkını. Emeklilerimiz, sizin dediğiniz gibi; Bu ülkenin üzerine yük, iktidarın sırtında küfe ve görmezden geleceğiniz insanlar değillerdir. Bu ülkenin üzerine yük, sırtında bir küfe arıyorsanız, o da sizin iktidarınızın ta kendisidir."