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Niğde'de Köpek Saldırılarına İlişkin Kanun Teklifi Görüşüldü

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Niğde'de iki köpek tarafından bir kadının ısırılmasının ardından TBMM'de görüşülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili Niğdeli vatandaşlar görüşlerini dile getirdi. Niğdelilerin büyük bir kısmı; sokakta başıboş köpeklerin olmasının tehlikeli olduğunu ve çıkarılması istenen yasayı doğru bulduklarını ifade etti.

Niğde'de önceki gün iki köpek tarafından bir kadının ısırılmasının ardından TBMM'de görüşülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili Niğdeli vatandaşlar görüşlerini dile getirdi.

Niğdelilerin büyük bir kısmı; sokakta başıboş köpeklerin olmasının tehlikeli olduğunu ve çıkarılması istenen yasayı doğru bulduklarını ifade etti. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülen ve tartışmaların yaşandığı toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edilen düzenleme ile ilgili vatandaşlar görüşlerini şu şekilde dile getirdi.

"Bu sorun milli güvenlik sorunu. Şu anda Türkiye'de on milyon sahipsiz köpek var, bu köpekler üç dört sene içerisinde yüz milyon sayısına ulaşacak. Kuduz hastalığı çıkacak, karantina ilan edildiği zaman üretim ve hayat durduğu zaman ne yapacağız. Köpeğe bakacak adam alır evinde bakar. En sert, en radikal karar neyse bir an önce alınmalıdır eğer devlet bu kararı almakta gecikirse biz alırız."

Çocuğuna kısa süre önce köpek saldırdığını belirten bir vatandaş ise hayvanseverlere seslenerek; "Benim çocuğuma da köpek saldırdı. Biz müdahale ettik. Birkaç köpek bir araya geldiği zaman saldırganlaşıyor. Çocuğumuza saldırıya geçiyorlar. Belli yerlerde sokak köpeklerin toplanması, ne yapılması lazımsa yapılması gerekiyor. Biz kısırlaştırmayı beceremiyoruz. Hepimizin evladı var, kimse evladını sokak köpeklerine heba etmek istemiyor. Hayvan haklarını savunanların hiçbiri hayvan beslemiyor. Alın o zaman evinize doldurun ya da park tutun doldurun. Uyutulmayı doğru bulmuyorum, başka çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Niğdeli başka bir vatandaş da sokakta köpeklerin sayısının her geçen gün arttığını ve bunun bir sorun olduğunu ifade ederken, Çamardı ilçesinde yaşayan bir çiftçi ise başıboş sokak hayvanları nedeniyle bahçesine gidip gelmekte zorlandığını dile getirdi. "Köpeğin sokakta ne işi var?" diyen vatandaş; "Köpekler son dönemde iyice saldırganlaştı. Evden çıkarken eşimi, çocuklarımı 'köpek gelirse kaçmayın, oturun' diye tembihleyerek çıkıyorum. Günah. Devleti sevmeyen 'hayvan hakkı' diyor" diye tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar da sokak hayvanlarının uyutulmadan çözüm bulunması gerektiği görüşünü bildirdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Niğde Hayvan Hakları Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

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