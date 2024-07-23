TBMM'de Hayvan Hakları Protestosu

TBMM'de sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin komisyon görüşmeleri sürerken, bir grubun Meclis koridorunda slogan atarak protestoda bulunması tartışmaya yol açtı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, grubun görüntüsünü paylaşıp, "Bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor?" dedi.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmeleri sürüyor. Komisyonun dün yapılan toplantısı devam ederken bir grup, salonun bulunduğu Meclis koridorunda slogan atarak teklifi protesto etti. Grubun ıslık çalıp, slogan atarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. DEM Parti Mersin Milletvekili

Perihan Koca, görüntüyü paylaşarak, "Meclis koridorları ölüm yasasının en kritik maddesi olan 5'inci maddenin öldürme maddesinin iktidar vekillerinin oylarıyla geçmesi sonucu; 'Katiller' diye inliyor. TBMM 'katiller' diye inim inim iniyor. Yeter, duyun artık bu feryadı" ifadelerini kullandı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da aynı görüntüyü paylaşıp, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a mesaj gönderdi. Varank, "Saygıdeğer Başkanım; Biz, aklı başında edebiyle gelen vatandaşlarımızı bin bir zorluk ile TBMM'ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor? Dikkatinize arz ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan teklifin bugün yapılan görüşmelerinde Meclis'e hayvanseverler alınmadı.