Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Tepkiler Devam Ediyor

(ANKARA) - AK Parti tarafından hazırlanan "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM'de görüşülüyor. Görüşmeler devam ederken çeşitli yazar ve şarkıcılardan tepki gelmeye devam ediyor. Yazar Ahmet Ümit, "İnsan olmak bize öteki canlı türlerini öldürme hakkını vermez, birlikte uyum içinde yaşama ve yaşatma sorumluluğunu yükler" tepkisinde bulunurken, müzisyen ve senarist Zülfü Livaneli, "Lütfen çağdaş çözümler bulun. Katliam çözüm olamaz" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülen "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne edebiyat ve sanat dünyasından tepkiler sürüyor.

Sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:

Yazar Ahmet Ümit :

"İnsan olmak bize öteki canlı türlerini öldürme hakkını vermez, birlikte uyum içinde yaşama ve yaşatma sorumluluğunu yükler. Katliama Hayır! Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat."

Müzisyen ve senarist Zülfü Livaneli: Lütfen çağdaş çözümler bulun. Katliam çözüm olamaz."

"Kamu kurumları yıllar boyunca her gün binlerce köpeği kısırlaştıramaz mıydı? Rahatlıkla yapabilirlerdi ama şimdi kendi ihmallerininin bedelini zavallı hayvanlara ödetmek istiyorlar. Köpek katliamından sonra kediler arttı diye kedi katliamı, kediler gidince fare istilası. Lütfen çağdaş çözümler bulun. Katliam çözüm olamaz."

Yazar Murathan Mungan:

"Köpeklerin kısırlaştırılıp, aşılanması ve alındığı yere bırakılması dışında her öneri katliamla sonuçlanır. Madde 6'ya dokunma."

Tiyatro oyuncusu Mert Fırat:

"Sorumsuzluğun, denetimsizliğin bedelini hiçbir canlı ödeyemez, ödememeli. Tam da bu yüzden yaptığımız ankette katılımcıların yüzde 94'ü ezici bir şekilde yasa değişikliğine itiraz etmişti."

Şarkıcı-şarkı yazarı Sertab Erener

"Bu iş için elimizden geleni yapalım çünkü bu işin vebali boyunlarına olacak. Böyle bir şeyi biz kaldıramayız toprak hiç kaldıramaz. Zaten çok acımız var, bir de bunu eklemeyelim."

Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç:

"Köpeklerin kısırlaştırılıp, aşılanması ve alındığı yere bırakılması dışında her öneri katliamla sonuçlanır. Madde 6'ya dokunma."

Şarkıcı Ferhat Göçer:

"Yeni Yasa tasarısındaki 5. Madde resmen cinayettir, günahtır. Bir de 'Ötanazi' diye yazmak üstüne tüy dikmektir. Hayvanların bugün gelinen nokta ile ilgili hiçbir suçu yok. Tüm suç ve sorumluluk, bilinç sahibi olan ve bu konuyu ihmallerle, becerisizlikle bu noktaya getiren biz insanlara ait. Onları öldürerek, bu suçu başka bir günahla örtbas edemeyiz. İnsan olmanın tüm sorumluluğu ile yasa tasarısını geri çekelim, aklı selim, vicdanı selim, tüm tarafları ikna edebilecek bir çözüm için tekrar değerlendirelim. Yasayi geri çek."