Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın"

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, başıboş köpek sorununa dikkat çekerek, halkın güvenli sokaklar istediğini ve bu konuda sessiz kalmayacaklarını belirtti. Ayrıca, muhalefetin ve medyanın eleştirilerine aldırmayacaklarını ve yasal düzenlemelerle sokakları güvenli hale getireceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın"

-"Bizim aracılara ihtiyacımız yok. Bizim vasıtalara ihtiyacımız yok. Ak Parti'yi kuran aziz milletimizdir"

-"22 yıl önce birinci parti yapan ve bugünlere taşıyan milletle kurduğu iletişimdir. Hiçbir soruna kulağımızı tıkamadık. Görmezden gelenlerden asla olmadık"

-"Muhalefet, medya ne der? Bize ne muhalefetten, medyadan. Bunların hiçbirine bakmayız, aldırmayız. Yola devam ederiz"

-"Bugün bazı şeyleri açık açık konuşmak gerekiyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var"

-"Dünyanın hiçbir ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız"

-"Başıboş köpekler üstelik, çocuklara, insanlara, başka hayvanlara saldırıyor, trafik kazalarına sebep oluyorlar"

-"Artan kuduz vakalarına, yabancı ülkelerin vatandaşlarına yaptığı uyarıları saymıyorum bile. Müdahale edilmedikçe sorun çığrından çıkıyor"

-"Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor, çocuklarımız güven rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor"

-"Bizim bu isteklere sessiz, tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın"

-"Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiye edenler bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın timsahın gözyaşı merhametten değildir"

-"Değil insana, değil masum çocuklara herhangi bir canlıya karşı merhameti olan birisi o densizliği yapamaz. Ciğer paresini kaybetmiş anneyle empati kuramayan, diğer canlılarla nasıl kursun"

-"İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler. Ayrıca birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, Meclis çatısı altında milletvekillerine katil diye bağırabiliyor"

-"Milletvekili milletin temsilcisidir, 85 milyonun vekilidir. Katil diye bağıran da oraya getirip cesareti veren de bütün millete saygısızlık yapmıştır"

-"Bu edepsizliğe pabuç bırakacak bir grup değiliz. Burası gazi bir Meclis'tir. Milletin Meclisidir. Kimse Gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler çok daha sıkı bir şekilde alınmalıdır"

-"Yasa teklifi dün komisyonda kabul edildi. Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce Genel Kurulu'nda takdirine sunulacak, taşkınlığa izin vermeden teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz"

-"Asla taviz yok, inşallah bu işi bitireceğiz. Teklifin yasalaşması sadece bir başlangıçtır. Bundan sonraki süreç sahiplendirmedir"

-"Ortalığı ayağa kaldıran herkesten başıboş köpekleri sahiplendirme kampanyamızdan destek bekliyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti Hayvan Hakları Politika Haberler

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

 Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Bakmadan Geçme

Bingöl'de madde bağımlısı kişi sokaktakilere saldırdı! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı? ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 27- 30 Temmuz || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Ağustos askerlik yerlerini ne zaman açıklayacak? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Şeyma Subaşı kime aşık oldu? Galatasaray- Lecce maç özeti || Galatasaray- Lecce maçı kaç kaç bitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ilk bölümü ne zaman başlayacak? Analı kızlı çorba tarifi | Analı kızlı çorba nasıl yapılır? Analı kızlı çorbanın içinde ne var? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? 2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi?
Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title