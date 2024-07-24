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Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden vergi paketinin ilk imzacısı olan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddia edilmişti. Genel Kurul'da söz alan Ök "Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar. Zarar ettiğiniz takdirde vergi vermezsiniz" dedi. CHP'li Günaydın bu gerekçeye "Vergi vermeyen vergi paketi getirmesin" sözleriyle tepki gösterdi.

Vergi paketi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Vergi paketinin ilk imzacısı olan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarının gündeme gelmesi üzerine, "Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" dedi.

EŞİNİN ŞİRKETİ 5 YILDIR HİÇ VERGİ VERMEMİŞ

AK Parti tarafından hazırlanan vergi paketinin ilk imzacısı olan Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün eşinin üzerine kayıtlı şirketin son 5; Ök'ün ağabeyiyle birlikte kurduğu şirketin ise son 3 yılda hiç vergi vermediği iddia edilmişti. Ök, şirketlerin zarar ettiğini bu yüzden vergi ödemediklerini söyledi.

AK PARTİLİ ÖK: ZARAR ETTİĞİNİZ TAKDİRDE VERGİ VERMEZSİNİZ

Genel Kurul'da söz alan Ök, "Vergi nedir; sizin giderleriniz gelirlerinizden fazlaysa kurumlar vergisi vermeyebilirsiniz. Zarar ettiğiniz takdirde vergi vermezsiniz. Dolayısıyla şirketin finansman gideri böyle olduğu için vergi yükümlülüğü doğmamıştır. Bunun dışında tabi ki kar eden şirketlerimiz de vardır. O kadar ayıp ki... Bakın getirmiş olduğumuz pakette çok ayıp ediyorsunuz. Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" dedi.

MUHALEFET SIRALARINDAN TEPKİ YÜKSELDİ

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Vergi vermeyen vergi paketi getirmesin. Yakalandığınız zaman da böyle bağırmayın" diyerek tepki gösterdi. Birleşime 10 dakika ara verildi.

Kaynak: ANKA / Politika

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Yorumlar (11)

UğuR DURAN:

Kar etmeyen şirketi yaşatmak biraz saçma... Hanımefendinin açıklaması da hakikatten çok komik...

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Erdinç Arslan:

5 yıldır tasfiye halinde olan , 5 yıldır zarar eden şirket. ilginç

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Metehan Eryilmaz:

Vatandaşta tüik yüzünden zararda. Bizden de vergi alınmasın.

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can erdemir:

Vergi sisteminde AB örnek alınmalı asgari ücretli KDV ödememeli. Yoksulluk sınırında olanla Range Rover Jeep i olan aynı vergiyi ödeyerek mazot alıyor. Burada nasıl adaletten söz edilebilir.

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osman kara kara:

5 yıl Kar etmeyen şirket nediye açık tutulur? naylon fatura kesmek için olmasın?

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Taner Akgün:

5 yıldır zarar eden şirket nasıl ayakta durur ya vergi vermemek için zarar gösteriliyor inanılır gibi değil

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serkan akan:

laylon mu naylon mu bence araştırılmalı

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mehmet istek:

neden kapatmıyorsunuz senein milet veki maaşınlamı geciniyorsunuz çok yazık akp liysen vergi yok

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Cerkes:

Türkiye kazanan her şirket bir yolunu bulup zarar gösteriyor

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Mengele:

Diyelimki AKP li 85 milyon bakan var vergi ödemez peki devlet parayi nerden alip 85 milyon bakanin maasini ödiyecek, IMF kredi verir peki geri kim ödiyecek vergi yok,tanidigim bir esnaf var yüzde 15 vergiyi pesin ödedi sene sonu tekrar yüzde 25 istedi maliye mahkemelik oldular bakalim sonuc ne olacak birde esnaf akp üyesi

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