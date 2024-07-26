Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TBMM'de temaslarda bulundu

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, şoförler odası başkanlarıyla birlikte Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen ziyaretlerde, Aydın milletvekilleriyle bir araya gelen heyet, taşımacılık sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirdi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, birliğe bağlı oda başkanlarıyla birlikte Ankara'ya çıkarma yaparak, Aydın milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ziyaret etti. Ziyaret kapsamında CHP'li Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, AK Partili Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve İYİ Partili Ömer Karakaş ile görüşmeler yapıldı. Heyet, Aydın'daki şoför esnafının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini milletvekilleriyle paylaşarak, destek talebinde bulundu.

Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yapısının değişmesi gerektiğini vurguladıklarını belirterek, "UKOME'nin karar alma süreçlerinde daha etkin ve esnaf odaklı bir yapı oluşturulması gerektiğini ifade ettik. Şoförlerimizin karşılaştığı bürokratik engellerin azaltılması ve kararların daha hızlı alınması için UKOME'nin yeniden yapılandırılmasını talep ettik" dedi. Künkcü, ayrıca mülkiyet haklarının sorunsuz bir şekilde alınmasının önemine değinerek "Taşımacılık sektöründe mülkiyet hakları konusunda yaşanan sıkıntılar, esnafımızı zorluyor. Bu hakların güvence altına alınması ve süreçlerin hızlandırılması için destek istedik" şeklinde konuştu.

"Yüzde 28'lik zam gözden geçirilmeli"

Toplu taşıma hizmeti veren şoförlerin maliyetlerini karşılamakta zorlandığını belirterek, bu şartlar altında birçok esnafın kontak kapatmak zorunda kalacağını belirten Başkan Künkcü, "Mazot, yedek parça ve diğer maliyetlerdeki artışlar nedeniyle esnafımız gerçekten zor günler geçiriyor. Toplu taşıma hizmeti veren şoförlerimiz, maliyetlerini karşılayamaz hale geldi. Eğer bu durum böyle devam ederse, birçok esnafımız kontak kapatmak zorunda kalacak. UKOME'nin Aydın'da toplu taşıma ücretlerine yaptığı yüzde 28'lik zam yetersiz. Yeniden gözden geçirilip düzenlenmeli" dedi.

Başkan Künkcü ve şoförler odası başkanları, ziyaretlerinde Aydın milletvekillerinden sorunların çözümü konusunda destek sözü alırken, Başkan Künkcü; "Devletimizin esnafımıza yönelik destekleri çok değerli. Bu ziyaret, taşımacılık sektörünün sorunlarının çözülmesi için önemli bir adım oldu. Milletvekillerimizin yanımızda olduğunu görmek bizlere moral verdi" dedi. Taşımacılık sektöründeki esnafın haklarını savunmak ve sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdüreceği belirten Başkan Künkcü ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından olumlu izlenimlerle Aydın'a döndü. - AYDIN