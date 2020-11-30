Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı
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Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı

30.11.2020 00:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 00:57
Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım ifadelerine yer verdiği görüldü.
Olay, saat 15.30 sıralarında İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Meydanı'nda karşılaşan Ümit D. ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rüya Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit D. bulunan bıçakla Yılmaz'ı sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüya Yılmaz Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli Ümit D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Rüya Yılmaz'ı bıçakla yaralayan Ümit D.'nin önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak talihsiz kadına tehditler savurduğu öğrenildi. Ümit D.'nin bugün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım ifadelerine yer verdiği görüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN

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