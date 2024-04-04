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Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye başkanı seçilen Ertuğrul Tetik göreve başladı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye başkanı seçilen Ertuğrul Tetik, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Nazilli'den CHP'nin adayı olan Ertuğrul Tetik, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Zeynep Mert Dilsiz'in elinden mazbatasını aldıktan sonra İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tetik, programın ardından belediye hizmet binasına geçti.

Burada kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben konuşma yapan Tetik, sosyal belediyecilik anlayışıyla kenti marka şehir yapacaklarını söyledi.

Belediye başkanlığı makamına geçen Tetik, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan görevi devraldı.

Programa CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen de katıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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