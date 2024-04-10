Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet kazası: Yaralı kadın sürücü hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan kadın sürücü, hastaneye kaldırıldı.
K.A'nın kullandığı 09 NV 246 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Namık Kemal Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan K.A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.