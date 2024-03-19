Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 118 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar çerçevesinde uyuşturucu suçundan 118 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 26 Şubat 2024 günü örgütlü uyuşturucu suçundan yakalanan ve 8 şüphelinin tutuklandığı operasyon kapsamında uyuşturucu madde satıcısı veya kullanıcısı olduğu tespit edilen 118 şüpheli şahıs 6-14 Mart 2024 tarihlerinde yakalandı. Şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında adli işlem gerçekleştirildi. - AYDIN