Aydın'da Üniversite Öğrencileri Ramazan Köşesi Oluşturdu

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Gevherhan Sultan Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Ramazan ayını anlamlı kılmak için yurt içerisinde 'Ramazan Köşesi' oluşturdu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Ramazan ayı ruhu hissedilmeye başlandı. Bu çerçevede Naziili ilçesi İsabeyli Mahallesi'ndeki Geverhan Sultan Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri de yaptıkları anlamlı hareketle takdir topladı. Yurt içerisinde Ramazan ayının ruhunu yaşatmak için harekete geçen gençler, yurtta Ramazan Köşesi hazırladı.

Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Aydın Yurtları'ndan yapılan paylaşımda "Yurdumuzda Ramazan ayının bereketini hep birlikte hissediyoruz. Öğrencilerimizle bir araya gelerek bu mübarek ayı anlamlı kılmak için bir Ramazan Köşesi hazırladık" ifadeleri yer aldı. - AYDIN