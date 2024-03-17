Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde JASAT ekiplerince yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 5 yıl 1 ay hapis cezası bulunan aranan şahıs yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre ekipler yaptıkları çalışma sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 5 dosyası bulunan ayrıca adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından aranan, hakkında toplam 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.A. Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN