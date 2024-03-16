Aydın'da KBS Denetimi: İşletme Sahibine Cezai İşlem Uygulandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında çalışan 4 şahsın Kimlik Bilgilendirme Sistemi'ne (KBS) girişlerini yaptırmadığı tespit edilen işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dallıca Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan toplam 4 şahsın KBS girişlerinin yapılmadığını tespit etti. İşletme sahibi hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 17. Maddesi kapsamında işletme sahibine toplam bin 68 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN