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Aydın'da KBS Denetimi: İşletme Sahibine Cezai İşlem Uygulandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 4 şahsın Kimlik Bilgilendirme Sistemi'ne (KBS) girişlerinin yapılmadığı tespit edildi. İşletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında çalışan 4 şahsın Kimlik Bilgilendirme Sistemi'ne (KBS) girişlerini yaptırmadığı tespit edilen işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dallıca Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan toplam 4 şahsın KBS girişlerinin yapılmadığını tespit etti. İşletme sahibi hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 17. Maddesi kapsamında işletme sahibine toplam bin 68 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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