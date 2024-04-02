Nazilli'de Otizm Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Nazilli ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki programda öğretmenler ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, Nazilli Otizm Orkestra Korosu sahne aldı.

Okulun müdürü Zeynep Aytekin, otizmin toplumun her kesiminde görülebildiğini belirterek, "Toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerini destekliyoruz. Otizmli bireyler diğerlerinden farklı olabilirler ancak herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahiptirler." dedi.

Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ertuğrul Tetik, velilerin tasarladığı tabloların bulunduğu stantları gezdi, bilgi aldı.