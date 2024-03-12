Üye Girişi
Haberler

Aydın'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinlikleri

Güncelleme:

Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şiirler okundu, tiyatro oyunları sergilendi ve ödüller verildi.

Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Efeler'de Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesinde, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince düzenlenen programda şiirler okundu, tiyatro oyunu sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin günün önemine ilişkin konuşmasının ardından Vali Yakup Canbolat, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programa İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.

-Nazilli

Nazilli Menderes Anadolu Lisesi'ndeki program, belediye tiyatro salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, konuşmasında İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlığının belgesi olduğunu söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Mehmet Akif Ersoy'un biyografisi ve İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi.

Programda şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Akif Ersoy Nazilli Efeler Aydın Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli? Semra Doğan kimdir? Zafer Partisi Antalya- İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan kaç yaşında, nereli? Tekin Yavuz kimdir? MHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz kaç yaşında, nereli? Sefa İşlek kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title