Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Zafer Mahallesi 90 Sokak'ta U.A'nın (25) kullandığı 09 AKT 179 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan V.Ş'ye (13) çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü ile yaya ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.