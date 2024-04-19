Nazilli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosiklet ile panelvan çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yeni Sanayi Mahallesi 1002 Sokak'ta, Y.G. idaresindeki plakasız motosiklet E.P'nin kullandığı 34 PRF 18 plakalı panelvanla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.G. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, panelvanla motosikletin çarpışması ve motosikletin sürücüsünün yola savrulması yer alıyor.