Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zehir tacirlerine nefes aldırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik koordineli faaliyette; Dallıca Mahallesi'nde M.A. ve S.A. isimli şüpheli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde köpekleri eşliğinde evlerde yapılan aramalarda, 420 gram kubar esrar, 45 adet extacy hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN