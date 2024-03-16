Üye Girişi
Haberler

Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 420 gram kubar esrar, 45 adet extacy hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zehir tacirlerine nefes aldırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik koordineli faaliyette; Dallıca Mahallesi'nde M.A. ve S.A. isimli şüpheli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde köpekleri eşliğinde evlerde yapılan aramalarda, 420 gram kubar esrar, 45 adet extacy hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Nazilli Aydın Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli? Soner Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Ersoy Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Silifke Belediye Başkan adayı Ersoy Şahin kaç yaşında, nereli? Mehmet Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Mut Belediye Başkan adayı Mehmet Demir kaç yaşında, nereli? Recep Gül kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Mezitli Belediye Başkan adayı Recep Gül kaç yaşında, nereli? Ömer Ali Bilgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Gülnar Belediye Başkan adayı Ömer Ali Bilgin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title