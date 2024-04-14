Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlar yağmur duası yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlar hem geleneksel hayır yemeklerini yapmak hem de kuraklığa çare bulmak için yağmur duası yaptı. İlçeye bağlı kırsal Uzunçam Mahallesi sakinlerinin maddi destekleri ile gerçekleştirilen keşkek ve yemek hayrında eller yağmur yağması için semaya açıldı.

Uzunçam Mahalle halkının aralarında topladığı yardımlarla hazırlanan keşkekli hayır yemeğinin ardından bu defa eller yağmur için gökyüzüne kaldırıldı. Uzunçam Mahallesi'nin ve ilçenin en genç muhtarı olma özelliği de taşıyan 34 yaşındaki çiçeği burnunda Muhtarı Cafer Ünal öncülüğünde düzenlenen geleneksel Çobandede Türbesi hayır yemeği ve yağmur duasına binlerce vatandaş katıldı. Köy meydanındaki hayır etkinliğinde pişirilen yaklaşık 5 bin kişilik yemek ve keşkeğin vatandaşların maddi destekleri ile yapıldığını ifade eden Muhtar Cafer Ünal; "Uzun yıllardır süregelen keşkek hayrımızla birlikte kuraklığa çare bulmak amacıyla yağmur duamızı birlikte yaptık. Köylümüzün öncülüğü ve maddi-manevi destekleri ile hayrımızı yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Allah cümlemizin yolunu doğru kılsın"

Hayır yemeğinde Kur'an-ı Kerim okuyan 86 yaşındaki Emekli İmam Ali Yıldırım, Uzunçam Mahallesi'nde doğduğunu ve emekli olduktan sonra da gönüllü olarak hayır cemiyetlerinde görev aldığını ifade ederek, "İmamların olmadığı zamanlarda köy camilerinde gönüllü olarak imamlık yapmaya devam ediyorum. Allah rızası için yaptığım bu görevde doğru istikamette ve O'nun yolunda yürümek için çalışıyorum. Bütün kardeşlerimin de O'nun yolunda olmaları için emek veriyorum. Allah cümlemizin yolunu doğru kılsın. İnsanlığa örnek olabilmek için önce kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Allah rızası için yarının aydınları olacak olan gençlere örnek olmak en büyük arzum. Allah onlardan ve hepimizden razı olsun" dedi.

Hayır ve yağmur duası etkinliğine Kırcaklı mahalle Muhtarı Necip Duymaz ve çevre mahalle muhtarları ile ilçe dışında yaşayan Uzunçam Mahallesi sakinleri katıldı. - AYDIN