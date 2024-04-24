Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kaçak Kazı Operasyonunda 2 Bin Yıllık Heykel Başına El Konuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen bir heykel başı ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Heykel başı, Aydın Arkeoloji Müzesi'ne gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak kazı operasyonunda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen heykel başı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi Bördelik mevkisinde Ö.D'nin kendi arazisinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ö.D'nin suçüstü yakalandığı operasyonda heykel başı bulundu.

Aydın Arkeoloji Müzesi'ne gönderilen heykel başının yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Nazilli Aydın Gözaltı Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title