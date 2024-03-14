Aydın'da Genç Kızı Öldüren Gencin Sosyal Medya Paylaşımları Şok Etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşını öldürüp, aynı silahla kendi hayatına son veren 19 yaşındaki gencin sosyal medyada silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Olay, sabah erken saatlerde Uzun Çarşı'da bulunan bir çamaşırcı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Olece (19) kendisinden ayrılan eski kız arkadaşı Ömür Aslan'ın (17) çalıştığı çamaşırcı dükkanına geldi. Dükkanın önünde sırt çantasındaki silahı çıkaran Olece, daha sonra içeri girerek Aslan'ı vurdu. Genç kız kanlar içerisinde yerde kalırken, Olece daha sonra kendi kafasına silahla ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki gencin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından iki gencin cansız bedenleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sosyal medya görüntüleri şok etti

Olayın ardından İbrahim Olece'nin sosyal medyadaki silahla çekilmiş fotoğrafları, gencin silahlara olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi. Olece'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve silah sevgisini ortaya koyan fotoğraflar görenleri şok etti. - AYDIN